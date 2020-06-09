На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв

Во время движения патруля российской военной полиции в районе сирийского Кобани сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, инцидент случился утром 9 июня, в результате взрыва никто не пострадал.

«Неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — указано в сообщении.

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