На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв
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Во время движения патруля российской военной полиции в районе сирийского Кобани сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
По данным центра, инцидент случился утром 9 июня, в результате взрыва никто не пострадал.
«Неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — указано в сообщении.
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