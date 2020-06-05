Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики подтягивают к линии соприкосновения не просто отдельные единицы, а различное вооружение, которое предназначено для наступательных, боевых действий.

Доставка техники происходит по железнодорожных узлам. Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на украинских железнодорожных станциях свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.

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