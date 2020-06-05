Посол РФ в США: Россия готова обсуждать технические вопросы по «открытому небу»

Россия готова обсуждать с американской стороной технические вопросы по Договору по открытому небу, указано в статье российского посла в США Анатолия Антонова, которая опубликована в журнале National Interest.

Российская сторона неоднократно демонстрировала свою готовность к поиску взаимно приемлемых решений технических проблем за столом переговоров, отмечает посол. При этом он подчеркивает, что Вашингтон «считает более важным» избавиться от договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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