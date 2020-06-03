Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Предприятие «Роскосмоса» Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет «Ангара-А5», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, в рамках первого контракта изготовят четыре носителя.

«Ангара» — экологически чистая ракета-носитель различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»

— В «Роскосмосе» объяснили расторжение контракта на производство ракет «Ангара»

— Сорваны сроки производства ракет «Ангара»