Ограничивающий действия Трампа в сфере ДСНВ закон внесли в Сенат США
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В Сенат США внесен законопроект, который призван ограничить действия американского президента Дональда Трампа в сфере Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, Трампу могут запретить предпринимать решения, которые «наносят ущерб ДСНВ», если соответствующее соглашение не будет продлено.
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