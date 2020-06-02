Ограничивающий действия Трампа в сфере ДСНВ закон внесли в Сенат США

В Сенат США внесен законопроект, который призван ограничить действия американского президента Дональда Трампа в сфере Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, Трампу могут запретить предпринимать решения, которые «наносят ущерб ДСНВ», если соответствующее соглашение не будет продлено.

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