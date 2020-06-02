К участию в параде Победы 24 июня приглашены парадные расчеты 19 стран

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что к участию в параде Победы приглашены парадные расчеты 19 государств. Об этом пишет РИА «Новости».

Событие состоится 24 июня и пройдет на Красной площади в Москве.

Отмечается, что в параде примут участие около 14 тысяч человек. При этом будут задействованы лишь здоровые военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Шойгу также добавил, что в этот день парады пройдут в девяти других городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

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