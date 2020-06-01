НАТО заявляет об открытости к диалогу с Россией

Североатлантический альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Об этом сообщает ТАСС.

Лунгеску добавила, что альянс предлагал российской стороне провести встречу Совета Россия — НАТО, однако не получил ответа.

Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.

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