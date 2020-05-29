Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолетов ВВС США

Минобороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В российскими истребителями,сообщает RT.

На кадрах видно как российский самолет догоняет судно ВМС США и берет его на сопровождение.

Ранее американские бомбардировщики были обнаружены системой ПВО над Черным и Балтийским морями.

В воздух поднялись российские истребители Су-27П и Су-30СМ. Они взяли В-1В на сопровождение, после чего американские бомбардировщики повернули в сторону от российской границы.

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