Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолетов ВВС США
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Минобороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В российскими истребителями,сообщает RT.
На кадрах видно как российский самолет догоняет судно ВМС США и берет его на сопровождение.
Ранее американские бомбардировщики были обнаружены системой ПВО над Черным и Балтийским морями.
В воздух поднялись российские истребители Су-27П и Су-30СМ. Они взяли В-1В на сопровождение, после чего американские бомбардировщики повернули в сторону от российской границы.
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