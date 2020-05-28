Красная площадь будет закрыта в день парада Победы
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Красная площадь будет закрыта в день парада Победы для свободного доступа, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Конечно, свободного доступа там не будет», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что всегда на парад можно было попасть только по пригласительным билетам. Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация с коронавирусом в столице улучшится.
Ранее власти объявили, что парад Победы, отложенный из-за коронавируса, состоится 24 июня.
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