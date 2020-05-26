Источник рассказал о планах по первому запуску «Посейдона» осенью

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Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» планируют впервые запустить осенью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что пуск планирую провести с атомной подводной лодки «Белгород».

«Осенью запланирован практический пуск «Посейдона»», — подчеркнул источник.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент производится сборка первых образцов «Посейдона».

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