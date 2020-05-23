Пелоси раскритиковала Трампа за решение выйти из Договора по открытому небу
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента Дональда Трампа в подрыве авторитета страны из-за его решения выйти из Договора по открытому небу.
По ее мнению, выход Соединенных Штатов из соглашения якобы позволит России «продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля». Притом решение Трампа «ослепит Америку и союзников», но даст надежду врагам. Пелоси считает, что авторитет страны из-за выхода из договора будет сильно подорван.
«Выход из ДОН без замены [договора] еще больше подрывает авторитет Америки в мировом сообществе», — цитирует ее ТАСС.
Она призвала Трампа прекратить атаковать международные соглашения, которые обеспечивают безопасность США.
Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.
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