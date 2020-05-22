В Совфеде прокомментировали требования НАТО по возвращению США в ДОН

В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО об условиях пересмотра США решения по выходу из Договора по открытому небу. Об этом сообщает RT.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что альянс «безответственно» встает на сторону США, а также добавил, что таким заявлением НАТО способствует разрушению соглашения.

Он уточнил, что союзники надеются на то, что американская сторона окажет им защиту в любых сложных ситуациях.

«Поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации», — сказал Косачев.

Сенатор также заявил, что подобные слова со стороны НАТО вызывают «лишь сожаление».

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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