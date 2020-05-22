В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители

В небе над Ливией были замечены летящие по направлению из Сирии российские истребители. Об этом сообщает Al Masdar News.

Уточняется, что речь идет о самолетах МиГ-29 и бомбардировщиках Су-24.

По данным издания, они могли быть отправлены для присоединения к Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Однако министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг усомнился в этом.

До этого командующий военно-воздушными силами ЛНА Сакр аль-Джаруши заявил, что ливийская сторона готовит крупнейшую воздушную операцию в истории страны.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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