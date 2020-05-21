МИД заявил о подрыве безопасности в Европе после выхода США из Договора по открытому небу

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такое решение означает подрыв безопасности и доверия в Европе.

По его мнению, таким образом Вашингтон продолжают линию демонтажа режима контроля над вооружениями.

»(США. — примечание «Газеты.Ru») Предприняли еще целый ряд деструктивных шагов в сфере стратегической стабильности и безопасности», — добавил Грушко.

Замглавы МИД также напомнил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманными предлогами».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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