Россия не получала от США уведомления о выходе из Договора по открытому небу

В МИД уточнили, что российская сторона пока не получала официального уведомления от США о выходе из 35-го Договора по открытому небу. Об этом рассказал ТАСС замглавы ведомства Александр Грушко.

«Ни о каких официальных уведомлениях мне неизвестно», — сказал Грушко.

По его словам, если США решат выйти из соглашения, то это станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе. Кроме того, выход нанесет ущерб союзникам Вашингтона.

Ранее Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что США официально заявили, что хотят выйти из 35-го договора по открытому небу. Причиной расторжения соглашения, который разрешает невооруженные воздушные наблюдения над странами-участницами, называются «действия России». Американская сторона обвинила РФ в том, что страна якобы неоднократно нарушала условия пакта.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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