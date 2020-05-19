Россия отметила девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция — ни одного. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что семь из них были произведены в провинции Идлиб, еще два в Латакии.

«Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано», — указано в сообщении.

Известно также, что за последние 24 часа Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций.

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