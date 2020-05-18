CМИ: cемь человек погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

Семь человек погибли, а также более сорока пострадали при подрыва заминированного автомобиля возле здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на источники в Минздраве Афганистана.

В ведомстве рассказали, что большинство жертв были сотрудниками NDS.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники в службах безопасности, транспортное средство взорвал террорист-смертник.