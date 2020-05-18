CМИ: cемь человек погибли при подрыве автомобиля в Афганистане
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Семь человек погибли, а также более сорока пострадали при подрыва заминированного автомобиля возле здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на источники в Минздраве Афганистана.
В ведомстве рассказали, что большинство жертв были сотрудниками NDS.
Как сообщает телеканал со ссылкой на источники в службах безопасности, транспортное средство взорвал террорист-смертник.