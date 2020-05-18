В Красноярский край направят военных для борьбы с коронавирусом

Минобороны России направит до 200 военнослужащих и порядка 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Как уточняется, самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск будут переброшены личный состав и специальная военная техника 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения российских ВС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, военные разместят полевой лагерь на 1 тысячу койко-мест в районе поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Отмечается, что в сводный отряд будут включены, в том числе, 77 врачей и младших медицинских специалистов.

Кроме того, из Кемеровской области и Алтайского края в данный регион доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБЗ, а также подразделения обеспечения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.