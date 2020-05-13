Десятый самолет с российскими военными из Италии сел в Подмосковье

Десятый самолет с российским военными, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусом, вернулся в Россию, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что борт приземлился в аэропорту «Чкаловский». Все прибывшие проходят медицинский контроль. 13 мая домой прилетели два самолета с российскими врачами и медицинской техникой.

С 22 по 25 марта Россия отправила в Италию 15 самолетов ВКС с военными вирусологами и медицинским оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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