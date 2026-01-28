В ЕС призвали сделать НАТО более европейским

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая в Европейском агентстве по обороне Каллас отметила, что доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений президента Америки Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО, а также угрозы взять под контроль Гренландию.

«Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности», — отметила дипломат.

Каллас заявила, что в такой ситуации следует полагаться только на собственные силы. Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса.

До этого Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих. Он добавил, что Европа находится под давлением оборонных вызовов, объединению нужен «большой взрыв» в этой сфере». Еврокомиссар отметил, что еще в прошлом году, когда была представлена новая оборонная стратегия ЕС, не существовало стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии.

Ранее генсек НАТО признал, что Европа не справится без США.