В Калуге потушили крупный пожар на заводе АГР

Губернатор Шапша сообщил о ликвидации пожара на заводе АГР в Калуге

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на заводе компании АГР в Калуге. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Производственный процесс не нарушен», — добавил глава региона.

Днем 28 января Telegram-канал Mash сообщил, что на автомобильном заводе Volkswagen в Калуге произошел сильный пожар. По данным журналистов, в настоящее время предприятие принадлежит компании АГР, на нем собирают машины российского бренда Tenet (Chery).

Огонь распространился на площади примерно 4000 квадратных метров. Предварительно, пламя охватило пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

Как написал Telegram-канал SHOT, в результате пожара якобы пострадали три человека. В материале утверждалось, что сотрудники завода отравились продуктами горения. При этом в пресс-службе АГР заявили «Газете.Ru», что никто не пострадал. После возникновения задымления в одном из производственных цехов персонал был своевременно эвакуирован, уточнили в компании.

