ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Дню Победы

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День Победы — общий праздник для всех россиян, считают 93% россиян.

Таковы данные опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в пятницу, 8 мая.

В частности, 94% участников социологического исследования полагают, что 9 мая нужно провести «Минуту молчания» и транслировать ее в эфире основных теле- и радиоканалов.

84% россиян полагают, что соцработники либо волонтеры должны лично поздравить по телефону ветеранов. На проведении «Бессмертного полка» в онлайн-режиме настаивают 82% участников опроса.

Кроме того, проведение акции «Письмо Победы» (поздравление ветеранов школьниками и студентами) считают уместным 79%.

78% россиян уверены в необходимости организации коллективной видеосвязи ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны.

Ровно три четверти россиян поддерживают проведение 9 мая акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов.