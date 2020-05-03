Более 3 тысяч случаев COVID-19 выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
В период с марта по 3 мая в российских Вооруженных Силах и военных учебных заведениях количество случаев инфицирования COVID-19 превысило 3 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным министерства, за это время коронавирус подтвердили у 1254 военных.
Кроме того, COVID-19 был обнаружен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. При этом в вузах Минобороны было зафиксировано 1228 случаев заражения и 332 случая — среди гражданского персонала.
Также российское оборонное ведомство сообщило, что за этот срок в армии, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих от болезни вылечились 187 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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