В Хомсе атакован склад боеприпасов
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На востоке сирийской Хомсы атакован склад боеприпасов, пострадали мирные жители. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.
Пока неизвестно, кто именно совершил атаку.
«Она привела к взрывам и выбросу столбов черного дыма и разрыву снарядов в его окрестностях. Это привело к ранению проходящих мимо людей», — уточнил Барази.
Ранее сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов.
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