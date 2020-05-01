В Хомсе атакован склад боеприпасов

На востоке сирийской Хомсы атакован склад боеприпасов, пострадали мирные жители. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Пока неизвестно, кто именно совершил атаку.

«Она привела к взрывам и выбросу столбов черного дыма и разрыву снарядов в его окрестностях. Это привело к ранению проходящих мимо людей», — уточнил Барази.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов.

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