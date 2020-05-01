Помпео: США намерены не допустить приобретение Ираном вооружений у РФ и КНР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предпринять необходимые меры, чтобы не позволить Ирану покупать современную военную технику за границей, в частности в России и Китае. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, президент США Дональд Трамп и его команда намерены «разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что они (Иран. — прим. ред.) не смогут закупить танки или бронемашины из России или Китая».
Как известно, оружейное эмбарго в отношении Ирана действует до 18 октября текущего года.
Ранее Помпео заявлял, что США намерены любыми способами добиваться его продления.
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