Американский F-35 лишит критического преимущества российский Су-57

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Министерство обороны США сократило число недостатков первой категории действующего истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Об этом пишет Defence News.

Исходя из этого, российский перспективный истребитель Су-57 утратил одно из своих заявленных преимуществ перед американским самолетом.

Так, число недостатков F-35 уменьшилось с тридцати до семи. Уточняется, что большая их часть была связана с наддувом в кабине пилота и шлемом летчика.

Кроме того, до 2024 года планируется решить проблему работы режима AN/APG-81. Это хотят сделать, обновив программное обеспечение устройства и повысив его вычислительную мощность.

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