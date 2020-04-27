Ракетную атаку в Дамаске отразили средства ПВО Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/12960793/sy-pic905-895x505-72672.jpg">

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар в небе над Дамаском. Об этом сообщает телеканала Al-Ikhbariya.

По данным телеканала, ракетный удар был нанесен по воздушному пространству окрестностей Дамаска.

Как отмечает телеканал, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана и являлся «израильской агрессией».

Кроме того, ПВО Сирии смогли сбить несколько ракет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неопознанные самолеты совершили атаку в Сирии, на границе с Ираком