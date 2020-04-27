Ракетную атаку в Дамаске отразили средства ПВО Сирии
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Сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар в небе над Дамаском. Об этом сообщает телеканала Al-Ikhbariya.
По данным телеканала, ракетный удар был нанесен по воздушному пространству окрестностей Дамаска.
Как отмечает телеканал, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана и являлся «израильской агрессией».
Кроме того, ПВО Сирии смогли сбить несколько ракет.
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