Число заразившихся COVID-19 украинских военных возросло до 58 человек
За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в вооруженных силах Украины достигло 58 человек. Об этом в своем Facebook сообщает командование медицинских сил украинских ВС.
Там уведомили, что за минувшие 24 часа в рядах ВС страны зафиксирован один новый случай инфицирования.
«Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — указано в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что число зарегистрированных случаев COVID-19 на Украине превысило 8,6 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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