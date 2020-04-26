Число заразившихся COVID-19 украинских военных возросло до 58 человек

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За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в вооруженных силах Украины достигло 58 человек. Об этом в своем Facebook сообщает командование медицинских сил украинских ВС.

Там уведомили, что за минувшие 24 часа в рядах ВС страны зафиксирован один новый случай инфицирования.

«Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — указано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных случаев COVID-19 на Украине превысило 8,6 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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