ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

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Служащие российских Воздушно-десантных войск впервые в истории десантировались с высоты нижней границы стратосферы в экстремальных арктических условиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Десантирование было выполнено с высоты в 10 км с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в ходе десантирования были опробованы новые специальные парашютные системы, индивидуальное кислородное оборудование, навигационное оборудование, а также специальное снаряжение и обмундирование для арктических условий.

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