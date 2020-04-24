Южная Корея фиксирует увеличение активности ВВС КНДР

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Южнокорейские военные обеспокоены необычным всплеском активности военно-воздушных сил Северной Кореи, а также увеличением активности их артиллерийских учений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Чон Гён Ду.

«Северная Корея усиливает военную напряженность в регионе, необычайно увеличивая инспекционные проверки своих вооруженных сил, в основном артиллерии, а также активизируя полеты ВВС», — заявил министр.

Он также добавил, что с начала года вооруженные силы КНДР провели пять военных испытаний нового вооружения, а также увеличили число артиллерийских стрельб в направлении Японского моря.

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