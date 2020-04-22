Главы МИД РФ, Ирана и Турции отметили приверженность суверенитету Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции подтвердили приверженность суверенитету Сирии. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам прошедшей 22 апреля телеконференции глав МИД данных стран.

Отмечается, что министры подтвердили «безусловное уважение суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики» согласно резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, они затронули вопросы, связанные с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

«Было отмечено, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта позволила достичь важных результатов в деэскалации обстановки, хотя этому пытаются воспрепятствовать незаконные вооруженные формирования «Хайят Тахрир аш- Шам» (запрещенная в России организация — прим. ред)», — указано в сообщении.

Также главы внешнеполитических ведомств обозначили «актуальность дальнейших усилий по отмежеванию умеренной оппозиции в идлибской зоне от террористов».