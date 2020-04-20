Источник рассказал о сроках спуска на воду подлодки-носителя «Посейдонов»
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Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал о сроках спуска на воду атомной подлодки-носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщает РИА «Новости».
Собеседник агентства отметил, что спуск подлодки «Хабаровск» на воду планируется в ближайшие месяц — два.
Он уточнил, что испытания подлодки продлятся по меньшей мере два года.
»«Хабаровск» весной планируется спустить на воду, в апреле-мае, испытания продлятся не менее двух лет», — сказал источник.
Строительство подлодки ведется в Северодвинске.
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