Зеленский рассказал, как намерен «вернуть» Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен «вернуть» Донбасс после того, как из этого региона «выйдут войска». Об этом он сказал в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

«Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, в дальнейшем в Донбассе проведут выборы, но только после того как Киев получит контроль над границей с Россией.

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