Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

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Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

«Самое главное не только разворот коек, мощностей, но и кадры. В первую очередь, для такой работы требуются бригады реанимации», — сказал Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время в Москве зафиксировано более 18 000 случаев заражения коронавирусом, скончались 127 человек. Столица остается лидером в России как по приросту, так и по смертности от COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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