Россия упрекнула США в невыполнении обязательств по контролю над вооружениями

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Соединенные Штаты бездоказательно выдвинули претензии другим государствам в сфере контроля над вооружениями, однако сами не выполняют собственные обязательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Для отвлечения внимания <...> США вновь вбрасывают свои инсинуации относительно якобы несоблюдения Россией своих обязательств в этой области», — заявила дипломат.

По ее словам, такая манера поведения присуща американцам. При этом США уходят от реальных значимых проблем в сфере контроля над вооружениями. Например, они в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию соглашений относительно иранской ядерной программы.

«Международное сообщество <...> указывало на грубейшие нарушения США международных обязательств по СВПД и резолюции 2231», — отметила дипломат.

Также Захарова добавила, что США фактически отказались от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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