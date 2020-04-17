Россия направляет военных в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19
Военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе ЧФ.
«Колонна из 13 специальных автомобилей <...> совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», — сообщили в пресс-службе.
По ее данным, после прибытия на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, участвующей в дезинфекции улиц и помещений.
Ранее Минобороны России направило военных специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом в Италию, Сербию, в Боснию и Герцеговину, а также Армению.
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