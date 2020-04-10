В ВС РФ ввели удаленный заказ питания из-за коронавируса

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Минобороны России ввело систему дистанционного заказа питания в подразделения оперативного звена с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, заказы можно оплатить безналичным расчетом.

Отмечается, что каждый военнослужащий теперь может осуществить заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное для заказчика время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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