Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений по изменению планов относительно парада Победы в Москве 9 мая из-за коронавируса нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал представитель Кремля.
Ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить Москву и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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