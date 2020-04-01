Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений по изменению планов относительно парада Победы в Москве 9 мая из-за коронавируса нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал представитель Кремля.

Ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить Москву и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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