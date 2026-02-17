Анна Ардова — о том, как сын довел ее до слез: «Займи матери, а!»

Заслуженная артистка РФ Анна Ардова призналась в интервью изданию «Леди Mail», что недавно столкнулась с финансовыми сложностями, из-за чего ей пришлось попросить взаймы у сына.

Ардова рассказала, что из‑за переноса съемок у нее не оказалось денег на оплату заказанной мебели для дачи.

«Звоню сыну: «Займи матери, а! Я все отдам!» А он мне: «Мам, ну ладно тебе, я тебе подарю эту мебель». Я ревела, конечно…» — вспомнила она.

По словам актрисы, поступок 24-летнего сына растрогал ее. Она гордится, что в таком возрасте ребенок не только содержит свою семью, но и готов помочь матери материально.

Также Ардова призналась, что тяжело переживает периоды безденежья. Однако, по ее словам, подобного рода ситуации характерны для человека ее профессии.

«А как тут не нервничать? Я же живой человек. Наша профессия такая, что деньги то есть, то их нет… Но нужны‑то они всегда. И когда съёмок нет, ты сидишь и думаешь: «Ну все, Аня, это конец. Больше вообще никуда не позовут», — поделилась артистка.

У Анны Ардовой двое детей: дочь София от первого брака и сын Антон от брака с журналистом Андреем Козловым.

