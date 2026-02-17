В Минфине оценили траты россиян на ставки за год

Минфин: россияне тратят 2 трлн рублей в год на букмекеров

Граждане России ежегодно направляют порядка 2 трлн рублей в букмекерские компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет об огромных суммах. В Минфине рассчитывают через букмекерские компании создать механизмы информирования граждан, а также стимулировать перенаправление этих средств на другие цели, в том числе на инвестиции для повышения личного благосостояния и поддержки экономики.

Чебесков отметил, что рынок легальных букмекеров, по оценке ведомства, обелен на 90%. При этом объем средств, которые россияне тратят в нелегальных онлайн-казино, может превышать показатели легального сегмента.

Замминистра подчеркнул, что нелегальные онлайн-казино остаются одной из ключевых проблем, поскольку активно развиваются и привлекают значительные средства граждан.

Он добавил, что Минфин совместно с Центральным банком и Роскомнадзором ведет работу по противодействию таким площадкам. Однако добиться существенного эффекта пока не удается из-за постоянного появления новых схем и сайтов.

По словам Чебескова, необходимо формировать механизмы информирования граждан о рисках участия в азартных играх и возможностях направлять средства со ставок на инвестиционные цели.

Ранее Минфин предлагал легализовать онлайн-казино, ожидая увеличить доходы бюджета на 100 млрд рублей.