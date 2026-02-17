Размер шрифта
Карди Би рассталась с отцом своего четвертого ребенка

Рэперша Карди Би подтвердила расставание с партнером через три месяца после родов
Anthony Carrel / Starface/Global Look Press

Американская рэперша Карди Би рассталась с отцом своего четвертого ребенка — игроком в американский футбол Стефоном Диггсом. Об этом сообщает портал TMZ.

Карди Би, ставшая матерью в очередной раз три месяца назад, заявила о разрыве на концерте в Лос-Анджелесе.

«Позволь мне кое-что сказать тебе, только потому, что я больше не сплю со своим папочкой, это не значит, что ты можешь говорить о моем папочке!» — обратилась она к своей коллеге по сцене рэперше Биа.

Недавно Карди Би отказалась поддержать Диггза перед Суперкубком, а после отписалась от него в социальных сетях.

Карди и Диггз объявили о своем романе в мае 2025 года. К сентябрю она подтвердила, что беременна четвертым ребенком (первым — от Диггза).

У футболиста есть еще пять детей от пяти разных женщин. Недавно он не признал себя виновным в нападении на личного шеф-повара в конце 2025 года.

Недавно Карди Би показала подарок самой себе за $500 тысяч.

Ранее Карди Би снялась с редкой сумкой за $120 тысяч.
 
