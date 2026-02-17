Размер шрифта
В России объяснили, почему в Женеве не будут говорить о мирном договоре

Политолог Маркелов о Женеве: до обсуждения мирного договора еще далеко
Emma Farge/Reuters

Трехсторонние переговоры в Женеве будут посвящены политическим вопросам, но это не сигнализирует о приближении мира. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Все, что было в Абу-Даби, было связано с военной историей. Стороны согласовали и еще раз определили свои красные линии, в том смысле, куда можно и куда нельзя бить. Отдельным треком выступал Дмитриев по экономическим темам. Сейчас же появилось больше нейтральных людей, которые занимаются политическими и гуманитарными вопросами», — пояснил эксперт. 

Он отметил, что политическая повестка не означает, что в Женеве будут разговоры о заключении мира, так как этим занимаются дипломаты, для дипломатического трека время еще не пришло. 

«О мире говорят дипломаты, которые умеют составлять юридически правильные документы и согласовывают все нюансы на бумаге. До этого этапа еще достаточно долго. Перед дипломатами работают как раз политические группы, которые согласуют политические принципы, в рамках которых конфликт все еще продолжается. В Женеве, скорее всего, будут обсуждать и территориальный вопрос и гарантии, которые Украина и Россия готовы будут дать друг другу после завершения конфликта. Также важно обсудить вопросы, касающиеся русского языка и Русской православной церкви», — заключил Маркелов. 

Утром 17 февраля российская делегация прибыла в Женеву, где состоится третий раунд переговоров России, Украины и США. Как сообщили в МИД Швейцарии, трехсторонние встречи пройдут в закрытом для СМИ формате.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее в Кремле рассказали, когда в Швейцарии начнутся переговоры по Украине.
 
