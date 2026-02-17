С российского олимпийского чемпиона сняли отстранение за допинг

Олимпийский чемпион 2004 года и главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов оправдан по допинговому делу, передает ТАСС.

Гацалов был временно отстранен с 5 мая 2025 года из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. заявил, что в организации ни на секунду не сомневались в его невиновности.

Гацалов с 2023 года является главным тренером сборной России. В 2004 году он стал победителем Олимпиады, пять раз выигрывал чемпионат мира, три раза становился чемпионом Европы.

13 февраля стало известно о том, что итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер восстановилась в правах после временного отстранения за нарушение антидопинговых правил и выступит на Олимпиаде.

2 февраля Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) отстранило спортсменку после обнаружения в ее пробе летрозола и метанола.

Ранее в Госдуме отреагировали на возвращение Камилы Валиевой.