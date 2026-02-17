Страны Запада рассматривают Грузию как часть своего геополитического проекта, в рамках которого республика должна выполнять конкретные задачи, установленные ими. Об этом заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием депутатам, передает ТАСС.

По словам политика, особенно после начала конфликта на Украине, европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии и руководствуется двойными стандартами. Кавелашвили предположил, что европейским лидера сложно смириться с тем, что Грузия является суверенным и независимым государством. Он подчеркнул, что с этим придется смириться.

В то же время президент отметил, что большое значение для Грузии имеют отношения с США и Евросоюзом. Он также заявил, что Тбилиси зафиксировала готовность возобновить отношения с Вашингтоном «с чистого листа».

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что будь у Европейского союза (ЕС) возможность, он бы ввел в республику танки, чтобы «насадить демократию».

Ранее Грузия заявила о неизменности своей политики в отношении России и отказе отправлять войска на Украину.