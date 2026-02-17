Размер шрифта
Владельцу пансионата в Новой Москве, где отравились постояльцы, предъявили обвинение

СК: предъявлено обвинение владельцу пансионата Дом Пенино в Новой Москве
Максим Блинов/РИА Новости

Правоохранители предъявили обвинение владельцу пансионата «Дом Пенино» в Новой Москве, постояльцы которого попали в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В Москве индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано в сообщении.

Накануне Управление Роспотребнадзора установило, что в частном пансионате для пожилых людей «Дом Пенино» в Троицком городском округе, откуда госпитализировали несколько постояльцев, обнаружено множество грубых нарушений санитарного законодательства.

Ведомство установило, что частный пансионат, расположенный в жилом доме, не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре не находился. Лицензия на медицинскую деятельность у организации отсутствует.

8 февраля сообщалось, что из пансионата в деревне Пенино Троицкого района госпитализировали по меньшей мере 12 пенсионеров из-за кишечной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о заразившихся оспой обезьян россиянах.
 
