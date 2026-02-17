Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В России рассказали о шатком положении Украины перед переговорами в Женеве

Политолог Дудаков: украинская делегация приедет в Женеву с пустыми руками
Murad Sezer/Reuters

Переговорная позиция Украины в преддверии Женевы существенно ухудшилась из-за разногласий с Вашингтоном и «полнейшего хаоса внутри страны». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«На Украине сейчас царит полный хаос не только из-за плохого положения на фронтах, но и из-за веерных отключений электричества по всей стране. Плюс к этому переговорный процесс с американцами у них зашел в тупик. На протяжении последних нескольких месяцев украинское лобби всячески торговалось с США и требовало предоставления гарантий безопасности, новых траншей, например для проведения выборов. Однако такая хамская позиция украинских лоббистов не нашла понимания в администрации Трампа», — отметил политолог.

Он считает, что в такой ситуации администрация Зеленского долго не протянет и, скорее всего, переговоры в Швейцарии покажут, насколько слаба сейчас позиция Киева.

«В Швейцарию украинцы едут фактически с пустыми руками. У них, безусловно, сохраняется поддержка европейской партии войны, но у европейцев сейчас проявляется и нехватка вооружений, и проблемы с финансами. Фактически Украина оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Россия продолжает усиливать военное давление на фронте. С другой стороны, закручивают гайки американцы, требуя на реалистичных условиях договариваться», — заключил Дудаков.

О шатком положении украинского президента перед переговорами предупредила газета Junge Welt, в материале которой отмечает, что новые аресты, связанные с коррупционным делом, стали четким сигналом ухудшения положения Зеленского.

В материале отмечается, что в последнее время коррупционный скандал на Украине несколько затих. Однако задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и его последующее заключение под стражу вновь привлекли внимание к этому делу.

Ранее в России объяснили, почему в Женеве не будут говорить о мирном договоре.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!