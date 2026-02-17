В ВСУ опровергли информацию, что истребители F-16 пилотируют иностранцы

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что истребители F-16 пилотируют западные пилоты. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага… Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто», — заявил Игнат.

До этого издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты.

В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Польша решила продать Украине старые истребители.