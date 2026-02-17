Размер шрифта
Трамп сравнил политику с гольфом

Трамп признал, что обязанности важнее гольфа
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп признал, что обязанности важнее гольфа. Об этом сообщает Al Arabiya.

На опубликованном телеканалом видео американский лидер отвечает на вопросы журналистов, возвращаясь из своей резиденции в Мар-а-Лаго в Майами (штат Флорида) в Белый дом в Вашингтоне.

Один из репортеров спросил Трампа, как он провел выходные и удалось ли ему поиграть в гольф.

«Отлично. Мы отлично провели время с Роном (Десантис; губернатор Флориды — прим. ред.) и еще парой человек. Были два замечательных тренера, как вы знаете. Я бы сказал, два величайших тренера в истории студенческого футбола [Ник Сейбен и Кирби Смарт], и мы хорошо провели время, играя в гольф», — рассказал Трамп.

Он добавил, что после выходных ему больше не довелось играть в гольф, потому что ему пришлось работать над другими «очень важными вещами, гораздо более важными, чем гольф».

Ранее Трамп перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа.
 
