Помощник Путина заявил о возвращении «дипломатии канонерок» на море

Патрушев: события в Венесуэле показывают, что море стало плацдармом для агрессии

События вокруг Венесуэлы и Ирана указывают на то, что Запад вернулся к «дипломатии канонерок» и начал превращать море в плацдарм для агрессии. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий», — сказал он.

При этом Патрушев указал, что хоть Запад и «господствовал на морях вплоть до начала нынешнего столетия», сейчас «его гегемония во многом осталась в прошлом».

«Дипломатия канонерок» — это метод внешнеполитического давления, который активно использовался на рубеже XIX–XX столетий. Мощные государства подводили к берегам несговорчивой, слабой страны пару военных кораблей — канонерских лодок — и обстреливали порты, пока выдвинутые условия не будут выполнены.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Запад от попыток «запереть» российский флот. Он подчеркнул, что Россия имеет немалый опыт защиты свободы судоходства. В связи с этим эксперименты в данном направлении могут плохо закончиться, предупредил дипломат.

Ранее сообщалось, что ВМС США топят свои корабли в качестве предупреждения России и КНР.