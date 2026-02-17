Размер шрифта
«Ломка пройдет»: в Госдуме сравнили Telegram с наркотиком

Депутат Матвейчев сравнил Telegram с наркотиком и заявил, что ломка пройдет
Telegram можно сравнить с наркотиком, в случае полного запрета мессенджера «возникнет ломка», однако она пройдет, потому что в России есть мессенджер MAX. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он напомнил, что общество ранее жило без Telegram и не имело проблем с получением информации.

«Telegram должен выполнять российское законодательство, российские законы. Никаких людей, структур, институтов, никого на территории России не должно быть, кто не подчиняется российским законам, вот вы же не любите нелегальных мигрантов, ну и вообще преступников <...> Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории России?» — заявил парламентарий.

Как отметил Матвейчев, у мессенджера на фоне ограничений в его работе сейчас есть два варианта действий: либо создать российское подразделение, которое бы соблюдало законодательство РФ, либо признать полную блокировку Telegram.

«Я всем советую, пока не поздно, в ближайший месяц создавать каналы в MAX, активно пользоваться. Слава Богу, у нас есть, в отличие от 200 других стран в мире, свой собственный национальный мессенджер», — отметил депутат.

Матвейчев добавил, что в случае полной блокировки Telegram общество не будет страдать.

«Десять лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, радовались жизни, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram и даже не знали о том, что он существует или будет существовать, и как не умерли, точно так же мы не умрем», — сказал собеседник.

Матвейчев также сравнил Telegram с наркотиком, напомнив, что больше всего от запрета наркотиков страдают наркоманы, «ломаются информационно зависимые люди».

«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдет точно так же, как была ломка с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — считает Матвейчев.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным источников «из нескольких ведомств», с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Ранее российских блогеров призвали диверсифицировать площадки из-за ограничений Telegram.
 
